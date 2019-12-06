Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani'den Körfez krizine ilişkin açıklama

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 2017'de patlak veren Körfez krizinin çözümüne yönelik bazı ilerlemeler olduğunu ve daha da ilerleme kaydetmeyi umduklarını söyledi.

İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü'nün (ISPI), İtalya Dışişleri Bakanlığının da katkılarıyla bu yıl 5'incisini düzenlediği "MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu"na katılan Al Sani, burada ülkesi ve bölgesindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Al Sani, son haftalarda Suudi Arabistan'la 2017'de başlayan Körfez'deki krizi aşmaya yönelik görüşmelerde aşama kaydedildiğini belirterek, "Umuyorum ki bu görüşmeler, krizin sonunu getirecek ileriye dönük adımları da beraberinde getirir." dedi.

Katar'ın, Körfez'de her zaman istikrarı hedeflediğini belirten Al Sani, 2017'de uygulanmaya başlanan ablukanın, bölgenin güvenliğini de baltaladığını dile getirdi.

Al Sani, içinde bulundukları bölge için "Ortak bir güvenlik çerçevesine sahip olmayan bölgede, bölgesel refah yoktur. Sadece güvenlik kaygılarını çözdükten sonra ekonomi ve kalkınmaya geçebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.