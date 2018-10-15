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Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Atiyye Beştepe'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 22:12 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Halid Bin Muhammed el-Atiyye'yi Beştepe'de kabul etti.

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