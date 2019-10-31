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Katar Başbakanı Al Sani TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 17:48 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'yi kabul etti - Konuk Başbakan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombaladığı TBMM'nin bölümlerini gezdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'yi kabul etti.

Şentop, Türkiye'ye ziyarette bulunan Al Sani ve beraberindeki heyeti, Başkanlık makamının girişinde karşıladı.

Daha sonra Şentop ve Al Sani, Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmeye, Türkiye-Katar Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de katıldı.

Bu arada TBMM Başkanı Şentop, Katar Başbakanı Al Sani'ye, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Şeref Holü'ndeki bölümü gezdirdi ve o gece yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

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Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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