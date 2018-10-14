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Katar Basın Merkezinden "Kaşıkçı" açıklaması:

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 01:41 | Son Güncelleme

"İncelemeyi yürüten makamlardan, Cemal Kaşıkçı olayının bir an önce aydınlatılmasını ve olaya karışanların adalete teslim edilmesini istiyoruz"

DOHA (AA) - Katar Basın Merkezinden, Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "İncelemeyi yürüten makamlardan, Cemal Kaşıkçı olayının bir an önce aydınlatılmasını ve olaya karışanların adalete teslim edilmesini istiyoruz." açıklaması yapıldı.

Sivil toplum kuruluşu Katar Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasının ardından, basında hunharca öldürüldüğüne dair yer alan haberlerden duydukları derin endişe ifade edildi.

Merkez, incelemeyi yürüten makamlardan, Cemal Kaşıkçı olayının bir an önce aydınlatılmasını ve olaya karışanların adalete teslim edilmesini istedi. Açıklamada, merkezin bu konuda ümidinin var olduğu kaydedildi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından kendisinin orada öldürüldüğü iddialarını yalanlayan Suudi yetkililer, Başkonsolosluktan çıktığını ve akibetine ilişkin bir bilginin bulunmadığını savunuyor.

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