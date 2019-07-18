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Katar Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi Denizli’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi, Denizli ile Katar arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri artırmak istediklerini kaydetti.Mübarek el-Şafi, Denizli’nin turizm bölgelerini gezmek, sağlık turizmi hakkında bilgiler almak ve Katar-Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amaçlı kente geldi.

Katar Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi Denizli’de

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi, Denizli ile Katar arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri artırmak istediklerini kaydetti.
Mübarek el-Şafi, Denizli’nin turizm bölgelerini gezmek, sağlık turizmi hakkında bilgiler almak ve Katar-Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amaçlı kente geldi. Mübarek el-Şafi temasları kapsamında Vali Hasan Karahan’ı ziyaret etti. Mübarek el-Şafi’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Denizli’nin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler veren Vali Karahan, “Denizli ekonomisiyle Ege Bölgesinin yıldızı olan bir İl. Özellikle sanayide yaptığı başarılı işler tüm ülkemize örnek olmuştur. Tekstil alanında dünyada bir marka olarak bilinir ama bunun yanında termal turizmi, arkeolojik değerleri ve zengin doğasıyla da öne çıkan bir ilimizdir. Coğrafyasının çeşitliliği nedeniyle de doğa sporları, yamaç paraşütü ve kayak turizmi gibi birçok sportif faaliyet alanlarına sahiptir. Jeotermal enerji yatırımlarımız var. Termal kaynağa dayalı fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri var. Traverten mermer yönüyle dünyada sayılı bölgelerden biriyiz” dedi.
Ziyarette konuşan Mübarek el-Şafi ise Denizli’nin, Türkiye’deki önemli turizm, ticaret ve sanayi şehirleri arasında yer aldığını belirterek, “Denizli ile Katar arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri artırmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Katar Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi Denizli’de

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