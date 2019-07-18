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Katar Büyükelçisi'nden Denizli'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

 KATAR'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi, Denizli Valisi Hasan Karahan'ı makamında ziyaret etti.

Katar Büyükelçisi'nden Denizli'ye ziyaret

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - KATAR'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi, Denizli Valisi Hasan Karahan'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi Salim Mübarek el-Şafi'nin turizm bölgelerini gezmek, sağlık turizmi hakkında bilgiler almak ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla kente geldiği belirtildi.
Denizli Valisi Hasan Karahan, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi'yi makamında ağırladı. Ziyarette, Büyükelçi Salim Mübarek el-Şafi, Denizli'nin Türkiye'deki önemli turizm, ticaret ve sanayi şehirleri arasında yer aldığını belirterek, "Denizli ile Katar arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri artırmak istiyoruz" dedi. Denizli'nin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler veren Vali Karahan, kentte sanayi alanında yapılan çalışmaların Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Vali Karahan, Denizli'nin tekstil üretiminde ise dünyada çok sayıda ülkeye ihracat yaptığını belirterek, "Denizli ekonomisiyle Ege Bölgesi'nin yıldızı olan bir il. Özellikle sanayide yaptığı başarılı işler tüm ülkemize örnek olmuştur. Tekstil alanında dünyada bir marka olarak bilinir ama bunun yanında termal turizmi, arkeolojik değerleri ve zengin doğasıyla da öne çıkan bir ilimizdir" diye konuştu.
Jeotermal enerji kaynakları anlamında kentin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Karahan, "İkliminin özelliği itibariyle birçok tarım ürününün üretiminde Denizli ülkemizde ilk sıralarda yer alıyor. Tarım alanında ürün çeşitliliği var. Jeotermal enerji yatırımlarımız var. Termal kaynağa dayalı fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri var. Traverten mermer yönüyle dünyada sayılı bölgelerden biriyiz. Afyon-Kütahya arasında dünya traverten rezervlerinin yüzde 60'nın üzerinde bir rezerv var. Yine mermer traverten işletmecilerimiz dünya ülkelerine ihracat yapıyorlar" diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Vali Karahan, Büyükelçi Salim Mübarek el-Şafi'ye kılıç hediye etti. Salim Mübarek el-Şafi ise Vali Karahan'a teşekkür ederek Kuran-ı Kerim armağan etti.
FOTOĞRAFLI

Katar Büyükelçisi'nden Denizli'ye ziyaretKatar Büyükelçisi'nden Denizli'ye ziyaret

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