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  4. Katar'da acil toplantı! CIA başkanı da katılıyor

Katar'da acil toplantı! CIA başkanı da katılıyor

05.05.2024 20:54
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes müzakereleriyle ilgili acil bir toplantı için Katar’a gidiyor.

Katar'da acil toplantı! CIA başkanı da katılıyor

İsrail ve Hamas, arasındaki ateşkes müzakereleri devam ederken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, taraflara anlaşmaya varmaları konusunda baskı yapmak üzere Katar’a gidiyor.

Konuya aşina adı açıklanmayan bir yetkili, Burns’ün, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile ateşkes müzakereleriyle ilgili acil bir toplantı için Katar’ın başkenti Doha’ya gittiğini ifade ederek, "Burns, İsrail ve Hamas'a müzakerelere devam etmeleri için azami baskı uygulamak amacıyla Katar Başbakanı ile acil bir toplantı yapmak üzere Doha'ya gidiyor" dedi.

HAMAS HEYETİ, KAHİRE'DEN AYRILMIŞTI!

Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, ateşkes anlaşmasına dair görüşmelerin Mısır’da sona erdiğini belirtmiş, heyetin Mısır’dan Katar’a doğru yola çıktığını aktarmıştı. Yetkili, "Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile yapılan toplantı sona erdi ve Hamas heyeti daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyor" demişti.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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