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Katar'da gergin anlar! Çavuşoğlu tepki gösterdi: 'Sanırım bundan zevk alıyorsunuz'

26.03.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'daki Doha Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında gergin anlar da yaşandı. Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bir soruya da tepki gösterdi.

Katar'da gergin anlar! Çavuşoğlu tepki gösterdi: 'Sanırım bundan zevk alıyorsunuz'

Bakan Çavuşoğlu, Doha Forumu’na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Katar’a geldi. Forumdaki konuşmasında sorulardan birini yanıtlandırdığı sırada tekrar soru yöneltilmesi üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Soruyu yanıtlandırmama izin vermiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin ekonomi politikası hakkındaki soru üzerine "Sanırım ülkemi eleştirmekten, ülkemin ekonomisini hedef almaktan zevk alıyorsunuz" diyerek yanıt verdi.

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Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Cumhurbaşkanımız, İtalya ve Fransa liderleriyle görüştü. En önemli konu Eurosam’dı. Ortak üretimi Türkiye’de gerçekleştirme konusunda daha ciddi düşünüyorlar.

  • Türkiye NATO bütçesine katkıda ilk 8’de. Türkiye NATO’nun sağlam bir müttefikidir.

RUS OLİGARKLAR TÜRKİYE'DE İŞ YAPABİLİR Mİ?

  • Uluslararası hukuka uygunsa değerlendiririz. Aykırıysa izin vermeyiz.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİKASI

  • Sanırım ülkemi eleştirmekten, ülkemin ekonomisini hedef almaktan zevk alıyorsunuz. Son 20 yıla bakalım. 18 yıl önce 3 bin dolardı kişi başı milli gelir, şimdiyse 10 bin dolar. Kişi başı milli gelir açısından ilk 20 ekonomi arasındayız. Her ülke, bölge ekonomik krizlerle karşılaşabilir. Türkiye büyümeye, Türk ekonomisi çok daha iyi hale gelmeye devam ediyor.
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