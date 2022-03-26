Katar'da gergin anlar! Çavuşoğlu tepki gösterdi: 'Sanırım bundan zevk alıyorsunuz'

Bakan Çavuşoğlu, Doha Forumu’na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Katar’a geldi. Forumdaki konuşmasında sorulardan birini yanıtlandırdığı sırada tekrar soru yöneltilmesi üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Soruyu yanıtlandırmama izin vermiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin ekonomi politikası hakkındaki soru üzerine "Sanırım ülkemi eleştirmekten, ülkemin ekonomisini hedef almaktan zevk alıyorsunuz" diyerek yanıt verdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız, İtalya ve Fransa liderleriyle görüştü. En önemli konu Eurosam’dı. Ortak üretimi Türkiye’de gerçekleştirme konusunda daha ciddi düşünüyorlar.

Türkiye NATO bütçesine katkıda ilk 8’de. Türkiye NATO’nun sağlam bir müttefikidir.

RUS OLİGARKLAR TÜRKİYE'DE İŞ YAPABİLİR Mİ?

Uluslararası hukuka uygunsa değerlendiririz. Aykırıysa izin vermeyiz.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİKASI