Katar Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile ikili ilişkileri görüştü.
Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü.
Görüşmede, bölgesel meselelerle birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların geliştirilmesi konuları ele alındı.
Haberde başka detaya yer verilmedi.
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