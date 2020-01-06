Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Türkiye'nin yanımızda duruşunu unutmayacağız"

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok yönlü güçlü ve stratejik olduğunu belirterek, "Türkiye, ilişkilerimizi öncelikli tuttuğumuz ülkelerin başında geliyor. Politik açıdan aynı görüşü benimsediğimiz çoğu konuda hemfikiriz. Bunlardan biri de Suriye halkına yardım etmektir." dedi.

Katarlı Bakan Al Sani, ABD-İran arasında son günlerde tırmanan gerginliğin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Katar-Türkiye ilişkilerini, Londra merkezli El-Arabi el-Cedid ve Lübnan merkezli el-Mudun gazetelerine değerlendirdi.

Irak'ta son günlerde yaşanan olayların ABD-İran arasındaki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdığını belirten Al Sani, krizin dozunu düşürmek için Katar olarak her türlü çabayı sarf ettiklerini anlattı.

Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güvenlik, savunma, ticaret ve ekonomik alanları başta olmak üzere, çok yönlü güçlü ve stratejik olduğunu vurgulayan Al Sani, şunları kaydetti:

"Türkiye, ilişkilerimizi öncelikli tuttuğumuz ülkelerin başında geliyor. Politik açıdan aynı görüşü benimsediğimiz çoğu konuda hemfikiriz. Bunlardan biri de Suriye halkına yardım etmektir. Türkiye, sınırındaki Suriyelilerin büyük bir kesiminin sorumluluğunu üstlendi ve Suriye'de güvenliğin çökmesi nedeniyle güvenlik sorunlarına göğüs gerdi. Katar da bu konuda Türkiye'nin yanında yer alıyor. Suriye'de durumun sakinleşmesi, halkın çıkarlarının sağlanması ve barışçıl dönüşüm ile siyasi çözümün olmasını diliyoruz. Türkiye de bizimle bu konuda hemfikir ancak kendi ulusal güvenliğini ilgilendiren bazı güvenlik ve sınırsal konular da var, bunlar iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri etkilemiyor."