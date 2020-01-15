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  4. Katar Dışişleri Bakanı, Erbil'de IKBY Başkanı ve Başbakanı ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı, Erbil'de IKBY Başkanı ve Başbakanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 23:59 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı, Erbil'de IKBY Başkanı ve Başbakanı ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Irak ziyareti kapsamında geldiği Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

IKBY Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani ve Al Sani, basına kapalı görüşmede, ikili ilişkiler, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki tehdidi ve Katar'ın bölgedeki yatırımlarını ele aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Barzani, Al Sani'nin Irak ve IKBY ziyaretinin önemli olduğunu belirterek, hâlâ DEAŞ tehdidi ve tehlikesinin bulunduğu bölgenin korunması için tüm tarafların çabalarının korunmasına vurgu yaptı.

Al Sani de ülkesinin IKBY ile ilişkilere önem verdiğini ifade etti. Katar Dışişleri Bakanı ayrıca, bölgede sorunların çözülmesi ve gergin ortamın sakinleştirilmesinde Erbil'in oynadığı role değindi.

- Mesrur Barzani-Al Sani görüşmesi

Al Sani, Neçirvan Barzani'nin ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Al Sani'nin Erbil'in istikrarı ve güvenliğinden söz ettiği, ikili ilişkilerde özellikle ekonominin güçlendirilmesi üzerinde durduğu belirtildi. Açıklamaya göre Al Sani, Katarlı yatırımcıların IKBY'ye gelmesi için iyi fırsatlar olduğunu aktardı.

Barzani de bölgedeki tüm sektörlere önem vermek istediklerini, özellikle IKBY ekonomisinin kalkındırılması için Iraklı ve yabancı yatırımcılar için kolaylıkların sağlanacağını söyledi.

Al Sani, Irak ziyareti kapsamında bugün başkent Bağdat'ta mevkidaşı Muhammed Ali Hekim ile bir araya gelmişti.

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