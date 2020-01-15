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  4. Katar Dışişleri Bakanı Iraklı mevkidaşı ile ABD-İran gerilimini görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Iraklı mevkidaşı ile ABD-İran gerilimini görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani Bağdat’a giderek Iraklı mevkidaşı Muhammed el-Hekim ile ABD ve İran arasında yaşanan gerilimi ele aldı.İranlı General Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta öldürülmesi ardından bölgede tırmanan ABD-İran gerilimini düşürmek için Irak’ın başkenti Bağdat’a bugün resmi ziyaret gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani Iraklı mevkidaşı Muhammed el-Hekim ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani Bağdat’a giderek Iraklı mevkidaşı Muhammed el-Hekim ile ABD ve İran arasında yaşanan gerilimi ele aldı.
İranlı General Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta öldürülmesi ardından bölgede tırmanan ABD-İran gerilimini düşürmek için Irak’ın başkenti Bağdat’a bugün resmi ziyaret gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani Iraklı mevkidaşı Muhammed el-Hekim ile bir araya geldi. Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı el-Hekim, ülkesinin bölgede yaşanan gerilimi düşürmekten yana olduğunu belirterek “Katar Dışişleri Bakanı ile Irak’ın herhangi bir taraf arasında savaş alanı olmaması konusunu ele aldık. Irak’ın egemenliğine ihlal niteliği taşıyan saldırıları kınarken şiddetle reddediyoruz” dedi.
Katar ile bölgedeki gerginliği azaltmak konusunda hemfikir olduklarına dikkat çeken Irak Dışişleri Bakanı “Katar Dışişleri Bakanı, İran ve ABD ile arasında yaptığı arabuluculuğa ilişkin bize kısaca bilgi verdi. Biz bütün tarafların Irak’ın egemenliğine saygı duyulması gerektiğini vurguladık. Uluslararası hukuka ve Irak’ın egemenliğine açık bir ihlal niteliği taşıyan Irak toprakları içerisinde bazı hedeflere yapılan saldırıları reddediyor ve kınıyoruz” şeklinde konuştu.
Bölgenin çok kritik bir aşamadan geçtiğini vurgulayan Katar Dışişleri Bakanı ise “Irak’a, halkına, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek olduğumuzu vurguluyoruz. Ziyaretimizin amacı son gelişmeleri ışığında bölgede yaşanan gerginliği düşürmektir” ifadelerini kullandı.
ABD’nin 3 Ocak’ta İranlı General Kasım Süleymani’yi Bağdat’a düzenlenen operasyonda öldürmesinin ardından bölgede artan gerilimi düşürmeye çalışan Katar yoğun diplomasi trafiği başlattı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el- Sani, geçtiğimiz günlerde Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile de bir araya gelmişti.

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