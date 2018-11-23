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Katar Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 00:09 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani: - "Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının hesap vermeleri gerekir" - "4 Arap ülkesinin Katar'a karşı boykotunun Kaşıkçı olayı sonrasında devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz"

MADRİD (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının hesap vermeleri gerekir." dedi.

Al Sani, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen MED-Akdeniz Diyalog Forumu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasındaki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a uyguladıkları boykotu da eleştiren Al Sani, "4 Arap ülkesinin Katar'a karşı boykotunun Kaşıkçı olayı sonrasında devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

İtalyan haber ajanslarında yer alan açıklamalarında Al Sani, "Kaşıkçı olayında olanlar bize (Arap ülkelerine) zarar verdi. Biz, uluslararası toplumun çok açık adımlar ve bir cevap beklediğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Al Sani, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'a ziyaretinde Katar hakkında kötü bilgilendirildiğini söyleyerek, "Katar, ABD ve İran arasında farklılıkları düzeltmede kolaylaştırıcı bir rol oynayarak, bir köprü olabilir." diye konuştu.

Al Sani, ev sahipliğini yapacakları 2022 Dünya Kupası ile "Arap dünyasına yeni bir imaj getirmek ve dünyaya barış mesajı göndermek" istediklerini kaydetti.

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"MED-Akdeniz Diyalog Forumu" cemal kaşıkçı cinayeti Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani

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