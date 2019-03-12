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"Katar, doğal gazı için işgal edilecekti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 05:48 | Son Güncelleme

Katar Başbakan İkinci Yardımcısı Abdullah bin Hamed el-Atıyye: - "Doğal gazdan dolayı abluka ülkeleri bizi işgal etmeyi hedefledi" - "Abluka ülkeleri bu komployu yürürlüğe koymak için ABD'den yeşil ışık bekledi" - "Kral Abdullah bin Abdulaziz'e asıl suikast planlayan kişi Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyor" - "Suudi Arabistan işleri OPEC dışından yürütüyor ve örgüte hiçbir şekilde saygı duymuyor"

Katar Başbakan İkinci Yardımcısı ve eski Enerji ve Sanayi Bakanı Abdullah bin Hamed el-Atıyye, ülkesinin, dünyanın en büyük doğal rezervlerine sahip olması nedeniyle abluka ülkeleri tarafından işgal edilmek istendiğini öne sürdü.

Katar'ın Lusail gazetesine konuşan Atıyye, ülkesi üzerinden Körfez'de yaşanan krizin temel hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ablukanın terörle hiçbir ilişkisinin olmadığını savunan Atıyye "Doğal gazdan dolayı abluka ülkeleri bizi işgal etmeyi hedefledi." dedi.

"BM, Dünya Bankası, IMF, tüm dünya kesin bir şekilde Katar'ın terörle hiçbir ilişkisinin olmadığını çok kesin olarak biliyor." diyen Atıyye, abluka nedenlerinin terörle ilişkili olmadığını, asıl hedefin Katar'ı işgal etmek olduğunu söyledi.

Atıyye, "Abluka ülkeleri bu komployu yürürlüğe koymak için ABD'den yeşil ışık bekledi." ifadesini kullandı.

Atıyye, Katar'da 350 bin Mısırlının saygın bir şekilde çalıştığını belirterek, "İşin gerçek yönüne baktığınızda asıl zarar görenler ilişkileri koparanlardır." dedi.

Ülkesinin siyasetle ekonomiyi birbirine karıştırmadığına dikkati çeken Atıyye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'dan oluşan abluka uygulayan devletlerin vatandaşlarının ülkeye girişlerine engel olmadıklarını belirtti.

- Eski Suudi Kral Abdullah'a suikastı planlayan BAE'de yaşıyor

Katar'ın, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'e 2003'te suikast planlanladığına dair suçlamayı yalanlayan Atıyye, ülkesinin kralı kurtardığını belirterek "Kral Abdullah bin Abdulaziz'e asıl suikast planlayan kişi Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyor." iddiasında bulundu.

Atıyye, BAE'nin, suikast planının arkasındaki güç olduğunu öne sürerek, "Bunu kesin olarak söyleyemem ancak planlayanların orada yaşıyor olması, bunun tek açıklamasıdır." diye konuştu.

Ülkesinin OPEC'ten çıkma kararına ilişkin ise Atıyye, "Suudi Arabistan, işleri OPEC dışından yürütüyor ve örgüte hiçbir şekilde saygı duymuyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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