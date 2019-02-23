Katar Emiri Al Sani, AB-Arap Zirvesi'ne katılmayacak

Haberde ayrıca, AB-Arap Zirvesi'ne katılım davetinin protokol gereğince Katar'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi Sehlavi'ye takdim edilmesi gerekirken, Katar'ın Mısır'daki işlemlerini yürüten Atina'daki Büyükelçiliğine iletildiği belirtildi.

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Mısır'ın davet protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle, 24-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Birliği (AB)-Arap Zirvesi'ne katılmayıp, yerine Arap Birliği'ndeki temsilcisinin gönderileceği belirtildi.

Katarlı yetkililer tarafından "Mısır'ın bu yaptığının davet protokolüne aykırı" olduğu yorumu yapılırken, bu durumun şaşkınlıkla karşılandığı kaydedildi.

"İstikrar'da Yatırım" başlığıyla düzenlenecek ilk Arap-AB Zirvesi, 24-25 Şubat tarihlerinde Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılacak.

Zirvede Filistin meselesinin yanı sıra çeşitli siyasi ve ekonomik konuların ele alınması bekleniyor.

Öte yandan Mısırlı muhalif ve aktivistler, AB liderlerine Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki olarak zirveyi boykot etmeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde arabuluculuk rolü üstlenmişti.

