Katar Emiri Al Sani Ankara'da! Erdoğan ile görüştüler... 9 yeni anlaşma

Türkiye ve Katar ilişkileri, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve Ortadoğu’da yükselen gerilim ana gündem maddeleri olacak. Liderler, baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı'na geçecek ve burada çeşitli iş birliği anlaşmaları ile ortak bildiriyi imzalayacaklar.

İKİ LİDER, İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMINI GÜNDEME ALACAK

Toplantının ana gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamı ve bölgedeki gerginlik bulunuyor. Ayrıca Lübnan ve İran’a uzanan çatışmalar da ele alınacak. Liderler, çatışmanın durdurulması için atılabilecek diplomatik adımları müzakere edecekler.

İkili ilişkiler bağlamında ise mevcut ticaret hacminin artırılması, savunma sanayi gibi alanlarda yeni iş birliği olanaklarının geliştirilmesi bekleniyor.

ÇEŞİTLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK

2014 yılında kurulan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi bugüne kadar 99 anlaşma ve 9 ortak bildiri olmak üzere toplam 108 belgeye imza attı. Bu toplantıda ise insani yardım, taşımacılık, arşiv, medya ve iletişim, spor gibi alanlarda yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

"9 YENİ ANLAŞMA İMZALANACAK"

Büyükelçi Göksu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Göksu, Türkiye ile Katar arasında 2014 yılında en üst düzeyde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla kurulan komite sayesinde siyaset, ekonomi, ticaret, savunma, güvenlik, eğitim ve kültür gibi birçok alanda ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bugünkü toplantıda imzalanacak 9 yeni anlaşma sayesinde ekonomik, kültürel ve savunma alanlarında önemli adımlar atılacağını vurgulayan Göksu, komitenin şimdiye kadar imzalanan ve kabul edilen 108 ortak anlaşma/bildiriyle önemli başarılara imza attığını kaydetti.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ SON 10 YILDA BEŞ KAT ARTTI"

Türkiye ve Katar arasında ekonomik anlamda gerçekleştirilen işbirliğiyle önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Göksu şu ifadeleri kullandı:

“İki ülke arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda beş kat arttı. Şu anda Katar’da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren binden fazla Türk şirketi ve Türkiye’de çeşitli alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 200 Katarlı şirket bulunuyor. Katar’ın Türkiye’deki, ticaret, turizm, tarım, konaklama, emlak ve gıda sektörleri de dahil olmak üzere birçok sektöre yönelik doğrudan yatırımları önemli ölçüde arttı.

Öte yandan, Türk inşaat şirketleri tarafından Katar’da bugüne kadar gerçekleştirilen işlerin değeri 20,16 milyar dolara ulaştı. Katar’ın Türkiye’deki yatırımları güvenli, müreffeh ve başarılı olarak değerlendiriliyor ve bu da Katarlı yatırımcıların Türkiye’ye ve yatırım ortamına olan güvenini yansıtıyor.”

Büyükelçi Göksu Katar ile savunma alanındaki işbirliğine dair ise Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde Hava Unsur Komutanlığı ve Deniz Unsur Komutanlığı kurulduğunu ifade etti.

Enerji, sağlık, kültür ve eğitim alanlarında yapılan işbirliğinin önemini vurgulayan Göksu şöyle devam etti:

“Türkiye’yi en sık ziyaret eden turistler arasında Katarlılar yer alıyor ve sadece 2023 yılında Katarlı turistlerin sayısı 70 bini aştı. Ayrıca birçok Katar vatandaşının Türkiye’de daimi ikameti bulunuyor.

Aynı zamanda, Doha’daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, halklarımız arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Türkiye Maarif Vakfı ise Katar’da eğitim gören Türk öğrencilere tam burs sağlamak üzere Katar Üniversitesi ve Lusail Üniversitesi ile anlaşmalar imzaladı. Ayrıca Güvenlik ve askeri sektörlerde de ortak eğitim programlarımız mevcut.”

“TÜRKİYE VE KATAR BÖLGEDE VE DÜNYADA DAHA İSTİKRARLI BİR GELECEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYOR”

Türkiye ve Katar’ın bölgesel barış ve güvenliğin desteklenmesindeki rollerine dikkati çeken Göksu, Gazze’de onlarca yıldır kanayan yaraları iyileştirmenin tek yolunun, çocukların geleceklerini özgürce hayal edebilecekleri, iki devletli çözüme dayalı bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunu ifade etti.

“İki ülke, bu yılki toplantıda insani destek, bölgesel istikrar ve ekonomik dayanıklılık gibi alanlarda işbirliğine odaklanacak." diyen Büyükelçi Göksu, bölgesel barış ve güvenliğin desteklenmesi konusunda Türkiye ve Katar'ın, diyalog ve taraflar arasında uzlaşıyı teşvik eden tutumlarıyla krizlerin çözümüne aktif katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda Türkiye ve Katar’ın bölgede ve dünyada daha istikrarlı bir gelecek için birlikte çalıştığını kaydeden Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işbirliği, Filistin halkının insani acılarını hafifletmek, meşru haklarını desteklemek ve bağımsız bir Filistin devleti kurma arzularını karşılayacak adil ve kapsamlı bir çözüm bulmak için çalıştıkları, Gazze’deki krizi ele almaya yönelik devam eden çabalarında açıkça görülüyor.

Bölgemizde onlarca yıldır kanayan yaraları iyileştirmenin tek yolu, Filistinli çocukların geleceklerini özgürce hayal edebilecekleri, iki devletli çözüme dayalı bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır."

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 10. Toplantısı'nda 9 yeni anlaşma imzalanacağı bilgisini veren Göksu, görüşmelerde ikili ticaretin artırılması ve ortak yatırım projelerinin teşvik edilmesinin yanı sıra savunma, enerji ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine odaklanılacağını aktardı.

Büyükelçi Göksü, sözlerini şöyle tamamladı:



“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin liderliğinde ikili ilişkilerimizin stratejik ve sürdürülebilir derinlikte yeni zirvelere ulaştığını gurur ve güvenle söyleyebilirim.

Türkiye ve Katar, bir bütün olarak insanlığın güvenlik ve istikrarı için birbirlerinin yanında duran, zorluklar ve refahta birlikte mücadele eden bir dayanışma modeli oldu ve olmaya devam edecektir.”

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır