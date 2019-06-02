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Katar Emiri Al Sani, Hamas heyetiyle Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 12:02 | Son Güncelleme

Katar Emiri Al Sani, Hamas heyetiyle Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Hamas heyetini başkent Doha'da kabul etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Al Sani, Hamas heyetini Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda ağırladı.

Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Al Sani, ülkesinin Filistin halkının haklarına ve davasına her daim verdiği desteği yineledi.

Hamas heyeti de Katar Emiri'ne, Gazze başta olmak üzere Filistin halkına desteğini sürdürmesi nedeniyle teşekkür etti.

Katar Emirlik Divanı, görüşmeye ilişkin Katar Emiri Al Sani, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal ve Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Musa Ebu Merzuk'un yer aldığı bir fotoğraf yayınladı.

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