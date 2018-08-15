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Kritik görüşme sona erdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2018 16:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ziyaret kapsamında çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Kritik görüşme sona erdi!

Çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Al Sani, törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede iki liderin, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldığı, gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğu tahmin ediliyor.

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KATAR'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türk lirasının maruz kaldığı kur saldırısına karşı ülkesinin Türkiye'ye olan desteğini yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Katar devletinin Türkiye’ye gerekli desteği sunmakta hiçbir zaman tereddüt etmediğini vurgulayan Al Şafi, "Katar, 2016 yılında Türkiye’deki başarısız darbe girişiminde olduğu gibi, Türk kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir ve kardeş Türk halkının yardımına her zaman ilk koşandır" ifadesini kullandı.

Al Şafi, iki ülkenin, halklarının çıkarına olan tüm bölgesel ve uluslararası konularda ortak duruşa sahip olduğunun altını çizerek, devlet yönetimleri ve halkları arasındaki ilişkilerin, bu duruşun ana ve güçlü dinamosu olduğu değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 6 Ağustos'ta bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Al Şafi, Katar'ın, krizin tırmanmasından önce ve siyasi müzakereler sırasında Türkiye'ye elinden geldiği kadar destek vermeye hazır olduğunu ilettiği bilgisini paylaştı.

Al Şafi, Katar halkının da Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik operasyonda Türk parasını desteklemek için 10 milyonlarca dolar tutarında Türk lirası satın aldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin Katar'ın stratejik ortağı olduğunu dile getirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hafta başında gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin sonrasında Katar devletinin büyük desteğini göstermek için Türkiye’ye geldiğini belirten Al Şafi, Başkan Erdoğan ile görüşen Katar Emiri Al Sani'nin ekonomik krizden sonra Türkiye’yi i ziyaret eden ilk devlet lideri olduğuna vurgu yaptı.

Al Şafi, "Bu ziyaret, Türkiye ile Katar ilişkilerinin bazı yerel medya kuruluşlarının yalan ve kötü niyetli iddialardan daha büyük olduğunu gösteriyor. Kardeş Türk halkının yanında durduğumuzu yeniliyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizin sağlam olduğunu ve halkımız nezdinde bu ilişkilerin ayrı bir yeri olduğunu belirtiriz." değerlendirmesini yaptı.

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Katar emir Türkiye Al Sani külliye görüşme

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
HANGİ MERİNOS BUGÜNE KADAR ALTIN VARAKLI BARDAKLARDA SU İÇMİŞ
Osmanlı'nın aradığı valilerin soyundan gelen iki ülke kaldı KATAR ve KUVEYT bu iki ülke hala OSMANLI ya bağlı aileler yönetiyor
İnsanın zengin dostu olması güzel şey..
doların düşüşü belli oldu
Güler yüz asalet.. düzgün insan.. ayrıca Erdoğan'dan daha uzun olan ilk lider sanırım :D Upuzun adam
KATAR EMİRİMİ EEE KİM VER VERMİŞ BUNA O EMRİ
Erdoğanda ne zengin adammış.Ne güzel evi var öyle.Devlet başkanlığı zor iş ya.Parası da iyi galiba.
yiyin efendiler yiyin
Dolarlar tırlara yüklendi geliyor.
OOOo erdoğanın avcu kaşınmaya başlamış, ülkeyi Yeşilemi boğacak, yoksa Yeşil denizde bizmi boğulacaz....görelim bakalım
Adam Türkiyeye destek için geldi neden caniniz sıkılıyor.
uluslararasi iliskilerde dostluga,arkadasliga,kardeslige yer yoktur.
abam kardeş dediğimiz BEŞAR ESATA benziyor... (BAHTI BENZEMESİN )
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