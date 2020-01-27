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Katar Emiri ile Almanya Başbakanı Libya'daki son gelişmeleri görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 20:32 | Son Güncelleme

Katar Emiri ile Almanya Başbakanı Libya'daki son gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda Libya'daki son gelişmeleri görüştü.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, Merkel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Berlin Konferansı sonrası Libya'daki durumu değerlendirdi.

Şeyh Temim ülkesinin Berlin Konferansı'nda alınan kararlara olan desteğini açıklarken, "Libya halkının can güvenliği için ülkede ateşkes, sükunet ve diyaloğa ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra, iki ülke ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirmenin yolları da ele alındı.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Angela Merkel Berlin Konferansı Libya Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

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