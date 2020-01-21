Katar Emiri ile İtalya Cumhurbaşkanı, bölgedeki son gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Temim ile Mattarella, başkent Doha'daki Emirlik Divanında bir araya geldi.

Taraflar, görüşmede ikili ilişkileri çeşitli alanlarda destekleme ve geliştirme yollarını ele aldı. Liderler, ayrıca bölgedeki son gelişmeler başta olmak üzere ortak öneme haiz uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Doha'ya dün akşam ulaşan Mattarella'nın ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Son dönemde Katar, İtalya ile askeri, ekonomik ve siyasi ilişkilerini güçlendirdi. Son iki yılda iki ülke, birçok ortak tatbikat gerçekleştirdi.

