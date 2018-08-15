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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Türkiye'ye geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

Türkiye'ye bugün çalışma ziyaretinde bulunacak Katar Emiri Al Sani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek - Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere bugün Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, Türkiye'de bugün gerçekleştireceği çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşmede iki lider, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alacak, gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al Sani

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