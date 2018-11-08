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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleştirecek 

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 16:10 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim, ziyaret kapsamında 9 Kasım 2018 tarihinde biraraya gelerek görüşmelerde bulunacak.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim, ziyaret kapsamında 9 Kasım 2018 tarihinde biraraya gelerek görüşmelerde bulunacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra güncel bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.

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