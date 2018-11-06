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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani: "Engellere rağmen ihracatımız yüzde 18'den fazla arttı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 10:04 | Son Güncelleme

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani: "Engellere rağmen ihracatımız yüzde 18'den fazla arttı"


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Doha Katar Temim

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