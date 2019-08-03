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Katar Emiri Temim, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 21:32 | Son Güncelleme

Katar Emiri Temim, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

DOHA (AA) - Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberinde, görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmeyle ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Katar Emiri Temim'in Macron ile görüşmesi bölgede ABD yönetimi ile İran arasında gerginliğin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyindeki Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmiş, ABD ve İran saldırılarla ilgili birbirini suçlamıştı.

İran, 20 Haziran'da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde düşürmüştü. Washington'un doğruladığı olay sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırıdan son anda vazgeçtiğini açıklamıştı.

Trump, 18 Temmuz'da Basra Körfezi'nde ABD'nin USS Boxer savaş gemisine yaklaşan İran'a ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş ancak iddia İran tarafından reddedilmişti.

Körfezde son olarak 19 Temmuz'da İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankeri denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle İran tarafından alıkonulmuştu.

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