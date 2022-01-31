HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Katar Emiri Washington’da

Katar Emiri Washington’da

31.01.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Biden bugün Beyaz Saray’da Katar Şeyhi El Tani’yi ağırlıyor. İki liderin gündemindeki başlıca konulardan biri, Rusya’nın Ukrayna’ya olası saldırısı durumunda Katar’ın Avrupa’ya enerji tedariğini sağlamada oynayabileceği rol

Katar Emiri Washington’da

ABD Başkanı Joe Biden bugün Beyaz Saray’da Katar lideri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani’yi ağırlıyor. İki liderin gündemindeki başlıca konulardan biri, Rusya’nın Ukrayna’ya olası saldırısı durumunda Katar’ın Avrupa’ya enerji tedariğini sağlamada oynayabileceği rol.

ABD ordusu ve müttefiklerinin geçen yıl Afganistan’dan asker çekme sürecinde Katar, tahliyelerin yürütülmesinde kilit rol üstlenmişti. ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük hava üssünün yer aldığı Katar aynı zamanda Afganistan’dan asker çekme süreci öncesinde Taleban ile ABD arasındaki yürütülen görüşmelere de evsahipliği yaptı.

Beyaz Saray’ın açıklamalarında, Biden’ın geçen yıl El Tani ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, Afganistan’daki tahliye sürecinde, “hergün binlerce kişinin tahliyesinin Katar’ın desteği sayesinde mümkün olduğunu” belirttiği ifade ediliyor.

Rusya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker konuşlandırmasıyla beraber Rusya ile ABD ve Avrupa ülkeleri arasında büyüyen kriz hala devam ediyor. Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Rusya’nın olası bir enerji kesintisi yaratması durumunda Katar’dan yardım alınacağı yorumları gündemde.

“Bir ya da iki değil, birçok kaynağa başvuruluyor”

Beyaz Saray yetkilileri, Washington’u ziyaret eden Katar Emiri El Tani ile Ukrayna konusunun da görüşüleceğini söyledi ancak Avrupa’nın karşılaştığı enerji krizi tehlikesiyle ilgili Biden’ın Katar’dan talepte bulunup bulunmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Diğer taraftan, Associated Press (AP) haber ajansına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden’ın olası bir enerji krizinde sadece “bir ya da iki” kaynağa değil, “birçok farklı kaynağa” odaklanmayı planladığını söyledi.

Biden’ın, Avrupa’da olası bir enerji kesintisinde, Avustralya, İtalya ve Hollanda’nın da devreye girebilmesi için çaba gösterdiği belirtiliyor.

Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçen hafta Cuma günü ortak yayınladıkları bir mesajda, olasılıklar karşısında oluşturdukları planlarla, “tedarik şoku riskini engellemek için AB’ye dünyadaki farklı kaynaklardan yeterli ve vaktinde doğalgaz aktarımını sağlamayı” hedeflediklerine vurgu yaptı.

Beyaz Saray’ın açıklamalarına göre, El Tani-Biden görüşmesinin gündeminde Ortadoğuda güvenlik ve Afganistan’daki durum da var. İran’ın nükleer programıyla ilgili uluslararası anlaşmanın yeniden canlandırılması için devreye sokulan müzakere süreci de görüşme gündeminde.

El Tani’nin, eski Başkan Donald Trump’ın döneminde gündeme gelen 500 milyon dolarlık Amerikan M-9 Reaper drone satışı için de Biden’dan onay talep etmesi bekleniyor.

Ukrayna sınırında devam eden kriz nedeniyle doğalgaz fiyatları geçen ay küresel piyasalarda artışa geçti. Avrupa’nın doğalgaz tedariğinin yüzde 40’ını karşılayan Rusya, geçen yılın son çeyreğinde bölgeye doğalgaz ihracatını bir önceki yıla kıyasa yüzde 25 oranında azalttı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik herhangi bir saldırı ya da işgal girişimine karşı ABD ve Avrupalı müttefikleri yaptırım seçeneklerini değerlendiriyor. Ancak diğer taraftan, Rusya’nın devreye sokacağı olası bir enerji kesintisi ya da Batılı ülkelerin yaptırımlarının küresel çapta enerji fiyatlarında ciddi bir yükselmeye neden olmasından endişe ediliyor.

Batılı ülkeler Rusya’nın Ukrayna’yı işgal hazırlığında olduğunu iddia ederken, Rusya yetkilileri, hem bu suçlamaları hem de Avrupa’ya enerji tedariğini kesecekleri yönündeki iddiaları reddediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat’ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı varTokat’ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...
Anahtar Kelimeler:
Katar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da büyük gerginlik! Sokak savaş alanına döndü

Diyarbakır'da büyük gerginlik! Sokak savaş alanına döndü

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarına yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarına yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu

Akaryakıta zam beklentisi!

Akaryakıta zam beklentisi!

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Kılıçdaroğlu'nun video çektiği otel odasının fiyatı gündem oldu!

Kılıçdaroğlu'nun video çektiği otel odasının fiyatı gündem oldu!

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Duruşmada ortalık karıştı

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Duruşmada ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Kasiyer neye uğradığını şaşırdı! Tamamen çıplak geldi ve...

Kasiyer neye uğradığını şaşırdı! Tamamen çıplak geldi ve...

Kızını yalanladı! "Ben evimin salonunda..."

Kızını yalanladı! "Ben evimin salonunda..."

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.