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Katar Emiri, yarın Türkiye'ye geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 15:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Katar Emiri Şeyh Temim'in Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği açıklandı.

Katar Emiri, yarın Türkiye'ye geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Katar Emiri Şeyh Temim, Cuma günü Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleştirecek. Temim'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği açıklandı.

İki liderin ikili ilişkiler ve bölgesel konuşları ele acağı belirtildi.

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Recep Tayyip Erdoğan Şeyh Temim Katar Emiri

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