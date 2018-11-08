Katar Emiri, yarın Türkiye'ye geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Katar Emiri Şeyh Temim, Cuma günü Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleştirecek. Temim'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği açıklandı.

İki liderin ikili ilişkiler ve bölgesel konuşları ele acağı belirtildi.



