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Katar Emirinden, BAE Devlet Başkanına kardeşinin ölümüyle ilgili başsağlığı telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 00:31 | Son Güncelleme

BAE'de 3 gün yas ilan edilerek bayraklar yarıya indirildi

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'a (71), kardeşi Sultan bin Zayid Al Nahyan'ın ölümünden dolayı taziye telgrafı gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberinde, Katar Emiri Temim'in, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a, kardeşi Sultan bin Zayid Al Nahyan'ın ölümünden dolayı taziye telgrafı gönderdiği belirtildi.

- BAE'de 3 gün yas ilan edildi

BAE'de, Devlet Başkanı Al Nahyan'ın kardeşinin ölümünden dolayı 3 gün yas ilan edilerek bayraklar yarıya indirildi.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Z Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al Sani

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