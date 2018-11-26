Katar Emniyet Müdüründen 2022 FIFA Dünya Kupası açıklaması

DOHA (AA) - Katar Emniyet Genel Müdürü Saad bin Casim el-Huleyfi, ülkesinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın "en güvenli kupa" olacağını söyledi.

Katar haber ajansı QNA'ya konuşan Huleyfi, Katar'ın, bölgede yaşanan tüm zorluklara rağmen dünyadaki en güvenilir ülkeler sıralamasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Abluka uygulayan ülkelerin, "Katar'ın terörü desteklediği" yönündeki iftira ve iddialarıyla onun bölgedeki imajını karalamaya ve ülkeyi ekonomik olarak zayıflatmaya çalıştığını ifade eden Huleyfi, ülkedeki güvenliğin ise tüm bu iddiaları çürüttüğünü dile getirdi.

2022 FIFA Dünya Kupası süresince devlet kurumlarının güvenliğini sağlayacak elektronik güvenlik sistemleri ve kalifiye personele sahip olduklarına işaret eden Huleyfi, söz konusu kupanın en güvenli ve eğlenceli kupa olacağını kaydetti.

Huleyfi, İçişleri Bakanlığının da karşılaşmaların yapılacağı yerler ile bunların dışındaki alanların güvenliğinin sağlanması görevini üstleneceği bilgisini paylaştı.

Katar 2010'da, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD’yi geçerek 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştı. Katar, Ortadoğu'da bu büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak ilk ülke olma özelliğini taşıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

