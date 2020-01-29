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Katar'dan 'yüzyılın anlaşması' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 07:18 | Son Güncelleme

Katar yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürülebilir ve adil barışın tesisini hedefleyen tüm çabaları desteklediğini belirterek, "Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti'ni kurma hakkı korunmadığı sürece barışın kalıcı olmayacağını" vurguladı.

Katar'dan 'yüzyılın anlaşması' açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası meşruiyete ve Birleşmiş Milletler'in (BM) aldığı ilgili kararlara bağlı kalındığı müddetçe ABD yönetiminin, Filistin meselesinin ve Arap-İsrail çatışmasının çözümü için sarfettiği çabaları takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Filistin ile İsrail arasında 70 yılı aşkın bir süredir devam eden çatışmanın çözümünün ilgili tarafların ciddi ve doğrudan müzakerelere girmesiyle başarıya ulaşacağı kaydedilen açıklamada, Arap ülkelerinin tamamının daha önceden Arap Barış Girişimi'ni benimsediği hatırlatıldı.

Filistin meselesinin çözümü için Katar'ın gereken yardımı yapmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti'ni kurma hakkı korunmadığı sürece barışın kalıcı olmayacağına" da işaret edildi.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Katar Trump yüzyılın anlaşması

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