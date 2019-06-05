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Katar Fransa'dan savaş uçaklarını teslim aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 23:55 | Son Güncelleme

Katar Fransa'dan savaş uçaklarını teslim aldı

DOHA (AA) - Katar, Fransa'dan Rafale tipi savaş uçaklarının ilk filosunu teslim aldı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Fransız Dassault Aviation şirketinin ürettiği Rafale tipi savaş uçaklarının ilk filosu Katar'a ulaştı.

Duhan Hava Üssü'nde düzenlenen karşılama törenine Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim katıldı.

Törende Katar Emirlik Hava Kuvvetleri pilotları, teslim alınan Rafale uçaklarıyla gösteri yaptı.

Haberde filodaki uçak sayısına ilişkin bilgi verilmezken, teslimin Katar ablukasının ve Körfez krizinin ikinci yıl dönümünde yapılması dikkati çekti.

Katar, Fransız havacılık teknolojileri devi Dassault Aviation ile Mayıs 2015'te 24 adet Rafale tipi savaş uçağı alımı için anlaşma yapmış, daha sonra anlaşmaya opsiyonlu olan 12 uçak daha eklenmişti.

Anlaşma kapsamında 36 adet uçaktan ilki geçen şubat ayında Katar'a teslim edilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Katar

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