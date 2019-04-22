Katar Kalkınma Fonu, İsrail ablukası altındaki Gazze'de 100 yatak kapasiteli rehabilitasyon ve protez hastanesi açtı.

Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi'nin açılış töreni Katar Kalkınma Fonu Müdürü Halife el-Kuvari'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kuvari, törende yaptığı konuşmada, 100 yatak kapasiteli 12 bin metrekarelik alana kurulu hastanenin, dünya standartlarında rehabilitasyon, fizyoterapi, protez ve ayrıca işitme bölümüne sahip olduğunu söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Yusuf Ebu Riş de Katar'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, Gazze'deki sağlık sektörünün İsrail'in ambargosuna Katar'ın da yaptığı katkılar sayesinde direnebildiğini belirtti.

Gazze’nin Yeniden İmarı için Katar Komisyonu'nun faaliyetleri kapsamında bugün hizmete giren hastanenin Doha'nın 2012 yılında yaptığı 407 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 372 milyon Türk Lirası) değerindeki bağış kapsamında inşa edildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye 2014 yazında düzenlediği saldırılarda, 550'si çocuk yaklaşık 2 bin 300 kişi hayatını kaybetmiş, 11 bin kişi yaralanmıştı.