Katar Havayolları İran uçuşlarına devam ediyor

DOHA (AA) - Katar Havayolları (Qatar Airways), İran'a yönelik uçuşlarının devam edeceğini açıkladı.

Katar'da yayınlanan "Eş-Şark" gazetesinin haberine göre, Katar Havayolları CEO'su Ekber el-Bakir, İran'ın çeşitli şehirlerine gerçekleştirdikleri uçuşlara ara verilmeyeceğini belirtti.

Bakir, Doha'da iş adamlarının katılımıyla düzenlenen Uluslararası Ürünler Fuarı ve Konferansında (IPEC 2018) yaptığı konuşmada, "Katar Havayolları, İran'a yönelik uçuşlarına devam edecek." dedi.

Katar'ın "2030 ulusal vizyonu" kapsamında Hamad Uluslararası Havalimanı'nın genişletileceğine işaret eden Bakir, ülkesinin böylece 2022 FIFA Dünya Kupası'nın konuklarını taşıyan uluslararası havayolu şirketlerine ev sahipliği yapılabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta İran ile yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra Washington yönetimi 7 Ağustos'ta bu ülkeye yönelik yaptırımların ilk paketini uygulamaya koymuştu. ABD ayrıca diğer ülkeleri de bu yaptırımlara uyması konusunda uyarmıştı.

ABD yaptırımlarının ardından İngiliz havayolları şirketi British Airways ile Fransız Air France gibi bazı havayolu şirketleri İran'daki faaliyetlerini sonlandıracaklarını duyurmuştu.

