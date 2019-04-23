Katar Hayır Derneği'nden Suriyeli kadınlara destek

İSTANBUL (AA) - Katar Hayır Derneği tarafından İşrakat Derneği üyesi Suriyeli kadınlara dikiş makinesi hediye edildi.

Fatih'teki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan İşrakat Derneği Başkanı Meysa Said, 5 yıl önce kurdukları derneğin İstanbul ve Gaziantep'te yaşayan Suriyeli kadın ve çocuklara yönelik bugüne dek birçok proje gerçekleştirdiğini söyledi.

Said, Suriyeli kadınların kendilerine hediye edilen dikiş makineleriyle yapacakları ürünler sayesinde aile ekonomilerine ek gelir sağlayacaklarını belirtti.

Katar Hayır Derneği Türkiye Müdürü Muhammed Ouahi de Türkiye'de faaliyet gösteren tek Katar Yardım Kuruluşu olduklarını anlattı.

Suriyelilerin hayata tutunmaları için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini aktaran Ouahi, yardımların devam edeceğini kaydetti.

Arap Birliği Topluluğu Genel Sekreteri Metin Turan ise Suriyeli kadınların ürettikleri ürünlerin çok değerli olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de yaşam mücadelesi veren bu kadınların ekonomik anlamda kimseye bağımlı olmamak için atölye çalışmaları ile sürdürdükleri faaliyetler çok anlamlı." dedi.

Konuşmaların ardından, Suriyeli kadınlar tarafından dikiş atölyesinde yapılan ürünler sergilendi ve kermes düzenlendi.

Programa, dernek üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Katar'dan gelen 8 kişilik bir ekip ile Suriyeli kadınlar ve çocuklar katıldı.

