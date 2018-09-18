HABER

Katar İdlib'e yönelik mutabakatı memnuniyetle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 17:59 | Son Güncelleme

Katar İdlib'e yönelik mutabakatı memnuniyetle karşıladı

DOHA (AA) - Katar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'de silahsız bölge oluşturulması ile ilgili anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu önemli anlaşma, masumların kanının akmasını durduracak, bölgede büyük bir insani felaketi önleyecek." denildi.

Açıklamada, memnuniyet verici mutabakatın, Suriye'deki savaşta çatışan taraflar arasında adil bir barışın tesis edilmesi ve çatışmalara son verilmesi konusunda sarf edilen uluslararası ve bölgesel çabaları birleştirmenin mümkün olduğunu gösterdiği aktarıldı.

Katar'ın Suriye halkının meşru taleplerini karşılamak için Cenevre-1 ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları gereğince Suriye krizine siyasi çözüm bulunması konusunda harcanan tüm çabalara destek verdiği belirtildi.

PARTNERÜnlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!Ünlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!
Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!
Van'ın otlu peynirine coğrafi işaret belgesiVan'ın otlu peynirine coğrafi işaret belgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doha Katar Soçi

En Çok Okunan Haberler

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu'da Adliye'ye girerken “1 saat sonra çıkacağız” diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Bolu'da Adliye'ye girerken “1 saat sonra çıkacağız” diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!

MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.