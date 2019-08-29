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Katar, iki yılın ardından Ürdün’e yeni Büyükelçi atadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Katar, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesinden iki yıl sonra Ürdün’e büyükelçi atadı.Katar resmi ajansı QNA’da yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şeyh Suud bin Nasır Al Sani’nin Amman Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi.

Katar, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesinden iki yıl sonra Ürdün’e büyükelçi atadı.
Katar resmi ajansı QNA’da yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şeyh Suud bin Nasır Al Sani’nin Amman Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi. Ürdün hükümeti de geçen ay, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi’nin Doha Büyükelçisi olarak atanmasına karar almıştı.
Ürdün, Körfez’de yaşanan krizinin ardından Haziran 2017’de Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.
Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn 5 Haziran 2017’de Katar ile ilişkilerini kesmeye karar vermişti.

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