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Katar ile ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 20:01 | Son Güncelleme

Katar ve ABD, Washington'un El-Udeyd Üssü'ndeki askeri varlığını güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani: - "ABD ile sağlam temeller üzerine oturan ilişkilerimiz var. İki ülke stratejik ilişkilerinde nitelikli bir sıçrayış gerçekleştirdi"

DOHA (AA) - ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde bulunan askeri varlığını güçlendirmek üzere iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Orta Doğu turu kapsamında Katar'a gelen ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, "2. ABD-Katar Stratejik Diyalog" toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Al Sani, iki ülkenin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısında yer alan hava üssündeki askeri varlığı güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı, eğitim ve kültür alanında ise iki anlaşma imzaladığını aktardı.

Stratejik Diyalog Toplantısı'nın iki ülke arasındaki ilişki ve ittifakın gücünü yansıttığını, Katar ile ABD'nin güçlü ilişkiye girmeye devam edeceğini anlatan Al Sani, 2. kez yapılan toplanda, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Orta Doğu'daki barış süreçleri, Afganistan, Suriye ve terörle mücadele konularının yanı sıra siyaset, savunma ve güvenlik alanlarında genişletilmiş görüşmeler gerçekleştirildiğini vurguladı.

"ABD ile sağlam temeller üzerine oturan ilişkilerimiz var. İki ülke stratejik ilişkilerinde nitelikli bir sıçrayış gerçekleştirdi." diyen Al Sani, Katar diplomasisinin, Darfur'da barışın sağlanması ve Afganistan uzlaşının desteklenmesi gibi alanlarda rol oynamayı sürdürdüğüne işaret etti.

Katar'ın 13 bin ABD askerine ev sahipliği yaptığını belirten Pompeo ise hava üssündeki askeri varlıklarını artırmak için mutabakat zaptı imzaladıklarını kaydetti.

Katar ile güçlü askeri ilişkileri bulunan ABD'nin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerine mensup 10 binden fazla askeri bulunuyor. Söz konusu üs, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden biri olma özelliğini taşıyor. El-Udeyd Hava Üssü'nde, Amerikan askerlerinin yanı sıra ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de bulunuyor.

Katar yönetimi, Ocak 2018'de El-Udeyd Üssü'nün ABD'nin daimi üslerinden birine dönüştürülmesinin planlandığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD El-Udeyd Katar

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