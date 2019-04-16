Katar ile Arnavutluk arasında iş birliği mutabakatı

DOHA (AA) - Katar ile Arnavutluk arasında deniz taşımacılığı, güvenlik ve spor alanlarında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, Katar Emirlik Divanı'nda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü.

İkili ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşme sonrası taraflar arasında deniz taşımacılığı, güvenlik ve spor alanlarında iş birliği mutabakatına imza atıldı.

Katar'a resmi ziyarette bulunan Rama, bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilmişti.

