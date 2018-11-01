"Katar ile ilişkilerimiz her alanda mükemmel düzeyde"

Yüksek Stratejik Komite Toplantıları sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Daha yapacak çok çalışmamız, ulaşacak hedeflerimiz, kat etmemiz gereken mesafelerimiz var." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının selamlarını getirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu ziyaretinde Katar'ın birçok alanda kendi kendine yeterli olabilmesi için ekonomisini çeşitlendirmeye başladığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'daki temasları kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Katar ile) İkili ilişkilerimiz Allah'a şükür her alanda mükemmel düzeyde." dedi.

Çavuşoğlu, bu kapsamda iki ülkeden uzmanların daha önce ekim ayının başında Ankara'da bir araya gelerek çalışmalar yaptıklarını anımsattı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu ziyareti vesilesiyle de Yüksek Stratejik Komite Dördüncü Toplantısı'nın hazırlıklarını tamamlayacaklarına vurgu yaparak, bu süreçte yeni anlaşmalar imzalanacağını aktardı.

Önceki 3 Yüksek Stratejik Komite toplantısında 40 anlaşma imzaladıkları bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, bunların da uygulama safhasının gözden geçirileceğini belirtti. Çavuşoğlu, yeni anlaşmalar yapmak üzere Katar ile müzakereleri de tamamlayacaklarının altını çizdi.

"İkili ilişkilerimiz Allah'a şükür her alanda mükemmel düzeyde." diye konuşan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgesel konularda da Katar ile birlikte çalıştık. Görüşlerimiz örtüşüyor çünkü bizim amacımız bölgenin barışı, huzuru, istikrarı. Bölgesel gelişmeleri de bugün ve yarın sizlerle değerlendirme fırsatı bulduğum için ayrıca mutluyum."

- "İlişkilerin daha da geliştirilmesi gerekiyor"