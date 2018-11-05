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Katar ile İngiltere arasındaki askeri ilişkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 02:21 | Son Güncelleme

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Stephen Hillier, Doha'da görüştü

DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Stephen Hillier ile bir araya geldi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Hillier ile Atiyye'nin görüşmesinde, ikili ilişkiler ile askeri iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey subaylar ile Katar'daki İngiliz Savunma Ateşesi Simon Blake de hazır bulundu. Görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Hillier daha önce de Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile görüşmüştü.

Katar ile İngiltere arasında Aralık 2017'de Doha'da imzalanan 24 Typhoon tipi savaş uçağı satış anlaşması, 9 Hawk eğitim uçağının eklenmesiyle 18 Eylül'de yürürlüğe girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Katar

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