Katar ile Irak arasındaki ticari ilişkiler

BAĞDAT (AA) - Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muhammed bin Ahmed bin Tavar el-Kevari, ülkesinin Irak ile ticari ilişki düzeyini yükseltmeye çalıştığını söyledi.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası ile Irak Ticaret Odaları Fedarasyonu'nun başkent Bağdat'ta düzenlediği toplantıda konuşan Kevari, ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin hedeflendiği toplantıda iki ülke arasındaki ortak proje, ticari sözleşme ve yatırım imkanlarının değerlendirildiğini söyledi.

Kevari, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin aktive edilmesi için 2017'de anlaşma imzalanmasından ve Katar-Irak Komitesi'nin toplantılara başlamasından sonra, Ürdün, Türkiye, İran ve Kuveyt'ten gelen ticari ürünlerin Irak üzerinden Katar'a ulaşmasını kolaylaştıracak nakliye hattının açıldığını ifade etti.

Irak Ticaret Odaları Fedarasyonu Başkanı Abdurrezzak ez-Züheyri ise toplantı konusunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar heyetinin, Katar Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsil eden 40 iş adamı ile petrol ve imar alanında uzman yatırım şirketlerinden oluştuğunu belirtti.