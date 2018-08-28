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Katar ile Kuveyt arasında askeri alanında iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 02:23 | Son Güncelleme

Katar Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Hamad Mubarek ve Kuveyt Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Adil Ali el-Hafız, askeri ve savunma alanında iş birliğinin güçlendirilmesini ele aldı

DOHA (AA) - Katar Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Hamad Mubarek, Kuveyt Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Adil Ali el-Hafız'la iki ülke arasında askeri ve savunma alanda iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Mubarek ile Hafız, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, ortak öneme sahip konuların yanı sıra iki ülke arasında askeri ve savunma alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Katar, geçen yıl, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi için Kuveyt'te askeri ataşelik açmıştı.

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Katar Kuveyt

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