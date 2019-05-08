Katar ile Suudi Arabistan arasındaki hac ve umre sorunu

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC), Suudi Arabistan'ın umre ibadetini yerine getirmek isteyen Katarlılar için doğrudan kayıt yaptırabilecekleri internet sitesi açmasının "göstermelik ve yetersiz" olduğunu belirtti.
Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu adımı, ibadetlerin uygulanmasındaki ihlallere son verme adına uluslararası toplumun isteklerini aşmak için attığı ifade edildi.
Riyad'ın adımını "göstermelik ve yetersiz" bulan Komite, Suudi Arabistan'ın Katar vatandaşları ile bu ülkede ikamet edenlerin hac ve umre ibadetlerini yerine getirmelerinin önüne çıkardığı engellerin ambargodan bu yana üçüncü yılda da devam etmesi karşısında duyduğu endişeyi paylaştı.
Açıklamada, Komite tarafından Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Başkanı Coly Seck, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmed Şehid ve Avrupa Birliğinin Dini Özgürlüklerden Sorumlu Komiseri Jan Figel'e konuya ilişkin mektup gönderildiği belirtildi.
Mektuplarda, Katar'daki Müslümanların gelecek mevsimde hac ve ramazan ayında umre ibadetlerini yapabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının istendiği aktarıldı.
Komite ayrıca hac ve umre mevsiminde iki ülke arasındaki kara sınırının açılması ve hacı adaylarını taşıyan Katar Hava Yollarına ait uçakların Suudi Arabistan'a doğrudan uçuşlarına izin verilmesi gerektiğini ifade etti.
Katar vatandaşları ile bu ülkede ikamet edenlerin hac ve umre ibadetlerinin engellenmesine ilişkin meselenin yakında BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) nezdinde de gündeme getirileceği kaydedildi.
- Suudi Arabistan'dan "Katarlıların umre ziyaretinden memnuniyet duyuyoruz" açıklaması
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı dün Katarlıların umre ziyaretinden memnuniyet duyulduğunu ve doğrudan kayıt yaptırabilmeleri için özel bir internet sitesinin açıldığını duyurmuştu.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
Körfez bölgesindeki kriz nedeniyle Katarlı hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gelişleri konusunda bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla hacı adaylarının Katar'a ait olmayan bir hava yolu şirketi ya da kara yoluyla ülkeye gelebileceği açıklanmıştı.
NHRC, şubat ayında yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan'ın hac ve umre ibadetini siyasete alet ettiğini ileri sürerek, buna karşı uluslararası mekanizmalara başvuracaklarını duyurmuştu. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Katar vatandaşları ile bu ülkede ikamet edenlerin üç yıldır hac ibadetlerini yerine getirmelerinin önüne birtakım engeller çıkardığı belirtilmişti.
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