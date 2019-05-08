Katar ile Suudi Arabistan arasındaki hac ve umre sorunu

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC), Suudi Arabistan'ın umre ibadetini yerine getirmek isteyen Katarlılar için doğrudan kayıt yaptırabilecekleri internet sitesi açmasının "göstermelik ve yetersiz" olduğunu belirtti.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu adımı, ibadetlerin uygulanmasındaki ihlallere son verme adına uluslararası toplumun isteklerini aşmak için attığı ifade edildi.

Riyad'ın adımını "göstermelik ve yetersiz" bulan Komite, Suudi Arabistan'ın Katar vatandaşları ile bu ülkede ikamet edenlerin hac ve umre ibadetlerini yerine getirmelerinin önüne çıkardığı engellerin ambargodan bu yana üçüncü yılda da devam etmesi karşısında duyduğu endişeyi paylaştı.

Açıklamada, Komite tarafından Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Başkanı Coly Seck, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmed Şehid ve Avrupa Birliğinin Dini Özgürlüklerden Sorumlu Komiseri Jan Figel'e konuya ilişkin mektup gönderildiği belirtildi.