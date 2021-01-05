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Katar ile Suudi Arabistan sınırları yeniden açıyor

05.01.2021 00:32 | Son Güncelleme:
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Katar ile Suudi Arabistan sınırları yeniden açıyor

Körfez bölgesinde 2017'de başlayan krizde tüm ilişkilerini kesen Suudi Arabistan ve Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi öncesi sınırların yeniden açılması için anlaşma sağladığı duyuruldu.

Suudi Arabistan'la Katar arasındaki kara, hava ve deniz sınırlarının yeniden açılması için tarafların anlaşma sağladığı bildirildi. Gelişmenin, Körfez bölgesinde 2017'de ortaya çıkan krizin sona ermesi için önemli bir adım olabileceği tahmin ediliyor.

Kuveyt yönetimi, Kuveyt Emiri Navaf el Ahmed el Sabah'ın, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Açıklamada, iki ülke arasındaki tüm sınırların Pazartesi akşamı itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığı, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki tüm meselelerin çözüme kavuşturulması için uzlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Sınırların açılması konusundaki anlaşma, Salı günü Suudi Arabistan'da yapılacak olan Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin hemen öncesine rastlıyor. Anlaşmanın duyurulmasının ardından Doha yönetimi, Katar Emiri El-Sani'nin komşu ülkedeki zirveye katılacağını açıkladı.

2017 yılında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn ve Mısır, "terör örgütlerini desteklediği" gerekçesiyle Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti. Katar'a ekonomik ve siyasi ambargo uygulanırken, Doha yönetimi suçlamaları reddetmişti. Kuveyt ve ABD, Körfez bölgesindeki krizin sona ermesi için arabuluculuk yapıyordu.

dpa/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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