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Katar ile UNRWA'dan Gazze'de "geçici" iş fırsatı projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 18:40 | Son Güncelleme

Katar'ın Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi ile BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun hayata geçireceği projeden 10 bin kişinin yararlanması planlanıyor

Katar'ın Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Gazze'de binlerce kişiye geçici iş fırsatı sağlamak amacıyla "İş Karşılığı Ücret" isimli bir projenin uygulanması için anlaşma imzaladı.

Katar'ın Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, mart ayında başlayacak projenin uygulama mekanizması hakkında bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Projenin binlerce yeni üniversite mezununa ve işçilere eğitim, sağlık, tarım ve özel sektör gibi alanlarda geçici iş sağlamayı amaçladığı aktarılan açıklamada, projeden faydalananların sayısının 10 bin kişiye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, komitenin UNRWA'ya programı uygulamaya başlaması için 13 milyon dolar sağlayacağı ifade edildi.

Komitenin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile toplam 7 milyon dolarlık benzeri bir anlaşma imzalamasının beklendiği kaydedilen açıklamada, bu anlaşmaların BM Filistin Ofisi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick ile Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin ocak ayında imzaladığı protokolü tamamlama çerçevesinde gerçekleştirildiğine işaret edildi.

BM Filistin Ofisi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick ile Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, ocak ayında Gazze'deki insani projelerde kullanılmak üzere Doha'nın BM'ye yapacağı 20 milyon dolarlık yardım protokolünü imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Katar UNRWA

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