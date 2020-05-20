Katar ile yapılan swap anlaşması, 15 milyar dolara yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada Katar Merkez Bankası ile 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının güncellendiği belirtildi.

Açıklamaya göre swap anlaşmasının tutarı 5 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali'nden 15 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali'ne yükseltildi.

Bu anlaşmanın temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu vurgulandı.

Katar'la 17 Ağustos 2018'de 3 milyar dolar olarak yapılan swap anlaşması geçen yıl 5 milyar dolara yükseltilmişti.

Diğer ülkeler ile de görüşülüyor

AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, Katar ile yapılan swap anlaşmasının iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlayacağı, diğer swap anlaşmalarının da imzalandıkça kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Aynı kaynaklar, swap görüşmelerinin başta G20 gibi Türkiye'nin büyük ticari ilişkileri olan ülkeler, serbest ticaret anlaşması olan ülkeler, ticaret açığının büyük olduğu ülkeler ve dış ticaret potansiyelinin olduğu ülkeler ile devam ettiğini aktardı.