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Katar ile yapılan swap anlaşması, 15 milyar dolara yükseltildi

20.05.2020 12:05 | Son Güncelleme

Katar ile yapılan swap anlaşması, 15 milyar dolara yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada Katar Merkez Bankası ile 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının güncellendiği belirtildi.

Katar ile yapılan swap anlaşması, 15 milyar dolara yükseltildi

Katar ile yapılan swap anlaşması, 15 milyar dolara yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada Katar Merkez Bankası ile 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının güncellendiği belirtildi.

Açıklamaya göre swap anlaşmasının tutarı 5 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali'nden 15 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali'ne yükseltildi.

Bu anlaşmanın temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu vurgulandı.

Katar'la 17 Ağustos 2018'de 3 milyar dolar olarak yapılan swap anlaşması geçen yıl 5 milyar dolara yükseltilmişti.

Diğer ülkeler ile de görüşülüyor

AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, Katar ile yapılan swap anlaşmasının iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlayacağı, diğer swap anlaşmalarının da imzalandıkça kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Aynı kaynaklar, swap görüşmelerinin başta G20 gibi Türkiye'nin büyük ticari ilişkileri olan ülkeler, serbest ticaret anlaşması olan ülkeler, ticaret açığının büyük olduğu ülkeler ve dış ticaret potansiyelinin olduğu ülkeler ile devam ettiğini aktardı.

Türkiye, koronavirüs salgınının yarattığı likidite sorununun hafifletilmesi amacıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlettiği swap hattına dahil olmak ve diğer başka ülkelerle swap hattı açmak için görüşmeler yürütüyor.

Fed ile yürütülen görüşmelerden ilerleme olduğuna dair herhangi bir sinyal henüz gelmedi.

2000'lerin sonundaki küresel likidite krizi sırasında sıkça başvurulan swap hattı uygulaması ile merkez bankaları kendi para birimlerini diğer bankalara verip yabancı para birimi alabiliyor.

Japonya ve İngiltere iddiası ile kur düşmüştü

Habertürk gazetesinden Rahim Ak'ın 19 Mayıs tarihli haberinde swap hattı için dört ülkeyle görüşen Türkiye'nin iki ülke ile anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürülmüştü.

Haberde Türkiye'nin Japonya ve İngiltere merkez bankalarından 10'ar milyar dolar karşılığı döviz sağlayacağı iddia edildi.

Bu haberin ardından dolar/TL kuru günlük yüzde 1,5 düşerek 6,78'e indi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ise bu haberi yalanladı.

AA'ya konuşan yetkililer, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü, Türkiye'nin iki ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Kur bugün TSİ 11:30 saatlerinde 6,79 seviyesinden işlem görüyor.

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