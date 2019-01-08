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Katar, İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 06:45 | Son Güncelleme

Katar, İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini kınadı

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini kınadı.

Twitter hesabından açıklama yapan Al Sani, "İsrail'in işgali altındaki Kudüs'teki bölgede gerilimi artırıcı ihlallerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Al Sani, uluslararası topluma, "Mescid-i Aksa'ya karşı hukuki olmayan ve günahkar eylemlerin sonlandırılması" çağrısında bulundu.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki 104 fanatik Yahudi, dün sabah saatlerinde İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki vakitlerde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Katar Mescidi Aksa ihlalleri

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