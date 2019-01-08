HABER

Katar krizi üzerinde çalışan ABD özel temsilcisi istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 22:55 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığında özel temsilci olarak görev yapan Anthony Zinni istifasını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığında özel temsilci olarak görev yapan ve Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı abluka sebebiyle ortaya çıkan Körfez krizi üzerinde çalışan Anthony Zinni istifa ettiğini bildirdi.

Başkan Donald Trump yönetimi tarafından Katar krizini çözmekle görevlendirilen özel temsilci ve ABD Merkez Komutanlığının eski başkanı Anthony Zinni, ABD'deki CBS News kanalına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zinni, Trump yönetiminin, Körfez ülkelerinin katılımıyla kurulması planlanan "Arap NATO'su" olarak tanıtılan Ortadoğu Strateji İttifakı'nda (MESA) yer almak istememesi nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Anthony Zinni'nin istifasına ilişkin AA'ya açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Dışişleri Bakanlığının taraflar arasında yürütülen süreci devam ettireceğini vurgulayarak, "General Zinni'ye Dışişleri Bakanlığındaki çalışmaları ve ülkemize vermiş olduğu hizmet için minnettarız.” ifadelerini kullandı.

Zinni, ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in isteği üzerine 2017 yılında özel temsilci olarak Dışişleri Bakanlığında göreve başlamıştı.

Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınırken, Mattis Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından istifa etmişti.

PARTNERDenizin ortasında aşka geldiDenizin ortasında aşka geldi
Çanakkale Boğazı'nda büyük panik!Çanakkale Boğazı'nda büyük panik!
Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldiRutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanlığı ABD elçisi Anthony Zinni istifa Katar körfez krizi Ortadoğu Stratejik İttifakı

En Çok Okunan Haberler

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Liselinin öldüğü ilçeden yine korkunç görüntü!

Liselinin öldüğü ilçeden yine korkunç görüntü!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin

CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisinde yangın! Çok sayıda römorkör sevk edildi

Çanakkale Boğazı'nda büyük panik!

Rutkay Aziz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Mozart' yanıtı

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD heyetine terörle mücadele mesajı

Kritik görüşme! 'Bir an önce...'

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Karayolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.