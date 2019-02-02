Katar Milli Takımı Şeyh Temim tarafından karşılandı

Asya Kupası'nda şampiyon olarak ülkeye dönen Katar Milli Takımı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

Umman'dan dönen oyuncuları Hamed Uluslararası Havalimanı'nda karşılayan Şeyh Temim, tek tek tebrik ettiği oyuncularla toplu fotoğraf çektirdi.

Oyuncuları karşılayanlar arasında birçok bakan ve devlet yetkilisi de bulunurken, yüzlerce Katarlı da oyuncuları karşılamak üzere havaalanına akın etti.

Milli takım oyuncuları havaalanından çıktıktan sonra üstü açık otobüsle şehir turu atarak sokaklardaki Katarlıların sevincine eşlik etti.

Başkent Doha'daki Sheraton Otel ve etrafındaki meydan Katar bayrakları ile süslenirken, Katar bayrağı taşıyan binlerce kişi de araçlarla sokaklarda sevinç turları attı.

Asya Kupası'nda ilk kez finale yükselen Katar ile daha önce 4 kez şampiyon olan Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda dün akşam karşı karşıya gelmişti.

2019 Asya Kupası finalinde Katar, Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

