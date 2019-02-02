HABER

Katar Milli Takımı Şeyh Temim tarafından karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 22:15 | Son Güncelleme

Katar Milli Takımı Şeyh Temim tarafından karşılandı

Asya Kupası'nda şampiyon olarak ülkeye dönen Katar Milli Takımı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

Umman'dan dönen oyuncuları Hamed Uluslararası Havalimanı'nda karşılayan Şeyh Temim, tek tek tebrik ettiği oyuncularla toplu fotoğraf çektirdi.

Oyuncuları karşılayanlar arasında birçok bakan ve devlet yetkilisi de bulunurken, yüzlerce Katarlı da oyuncuları karşılamak üzere havaalanına akın etti.

Milli takım oyuncuları havaalanından çıktıktan sonra üstü açık otobüsle şehir turu atarak sokaklardaki Katarlıların sevincine eşlik etti.

Başkent Doha'daki Sheraton Otel ve etrafındaki meydan Katar bayrakları ile süslenirken, Katar bayrağı taşıyan binlerce kişi de araçlarla sokaklarda sevinç turları attı.

Asya Kupası'nda ilk kez finale yükselen Katar ile daha önce 4 kez şampiyon olan Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda dün akşam karşı karşıya gelmişti.

2019 Asya Kupası finalinde Katar, Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

PARTNERBirlikte eğlendiler!Birlikte eğlendiler!
GÜNCELLEME - Adana'da genç kızın ölü bulunmasıGÜNCELLEME - Adana'da genç kızın ölü bulunması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan savunma ve sağlık sektörüne ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan savunma ve sağlık sektörüne ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya Kupası Katar

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

CHP 71 adayını açıkladı... İşte tam liste

CHP 71 adayını açıkladı... İşte tam liste

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bursa'da genç çiftin darp edilmesi olayında flaş gelişme! 2 polis gözaltına alındı

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Adana'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Hamile kadın öldü, bebeği...

Gaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cip otomobili ikiye ayırdı!

Elazığ'da kayalıkta düşen avcı, tüfeğinin ateş almasıyla öldü

Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.