"Katar sadık bir dost olduğunu gösterdi"

TUĞÇENUR YILMAZ - Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım paketini açıklamasıyla Türkiye'nin dar günlerindeki sadık, güvenilir bir dostu olduğunu gösterdiğini belirtti. 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Büyükelçi Özer, Katar'ın Türkiye'ye olan desteği ve iki ülke ilişkilerine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. "Her iki ülke iyi günlerde olduğu gibi dar günlerde de birbirlerinin yanında yer aldılar." diyen Özer, buna Katar'ın 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'ye desteğini ileten ilk ülke olmasını ve Körfez krizinde Katar'a yönelik ambargo karşısında Türkiye'nin bu ülkeye olan desteğini örnek verdi. Büyükelçi Özer, kriz sonrası zor zamanlar geçiren Katar'a karşı Türkiye'nin desteği sayesinde ülke halkının ambargo ile hedeflenen sıkıntıya maruz kalmadığını ve krizin üstesinden geldiğini kaydetti. Körfez krizinin Katar'a 53 milyar dolara mal olduğunu vurgulayan Özer, "Katar'ın yurt dışına yatırımları var ama bunların likidite haline getirilmesi yönünden sıkıntıya düşmüşlerdi ve onların da paraları manipüle edilmişti." dedi.

Özer, Türk basınında yer alan "Katar'ın Türkiye ekonomisine yapılan saldırılara karşı sessiz kaldığı" yönündeki iddialara ilişkin, "Bu likidite sıkıntılarını bildiğim için o süreçte böyle bir durumda bize verecekleri destek imkanlarıyla ilgili araştırma yaptıklarını düşünüyordum. Nitekim Katar Emiri ülkemize dün bir ziyaret yaptı." diye konuştu. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3,5 saatlik bir görüşme yaptığına işaret eden Özer, "Ülkelerinin bize bu safhada sunabildikleri imkanları belirttiler. Bu da toplam 15 milyar dolar. Bunun bir kısmı yatırımlar, bir kısmı da Merkez Bankamıza verilecek olan emanet para şeklinde." ifadesini kullandı. Özer, "Katar, bu tavrıyla rahat günlerde olduğu gibi dar günlerde de Türkiye'nin yanında sadık, güvenilir bir dost olduğunu gösterdi." dedi. - Katar Emiri'nden "Türkiye'ye yatırım yapın" çağrısı Büyükelçi Özer, Al Sani'nin Katarlı iş adamlarına Türkiye'ye yatırımlarını artırmaları konusunda talimat verdiğini söyledi. Özer, yatırımlara zemin oluşturmak için de Türkiye'nin gerekli hazırlıkları yapması gerektiğinin altını çizdi.