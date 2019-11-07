Katar Savunma Bakanı ABD'li yetkililerle bir araya geldi

DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ve ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) Direktörü Korgeneral Robert Ashley ile görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Atiyye, Esper ile Washington'daki ABD Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldi.

İkilinin görüşmesinde askeri ve istihbarat alanındaki ilişkiler ile bunların geliştirilmesinin yolları ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Atiyye'nin, Ashley ile görüşmesinde ise istihbarat ve güvenlik alanındaki ilişkiler değerlendirildi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gelen Atiyye önceki gün de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmişti.

